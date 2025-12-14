◇ラグビーリーグワン第１節埼玉―ＢＬ東京（１４日、味の素スタジアム）リーグワン２０２５―２６シーズンが開幕。４季ぶりの優勝を目指す昨季４位の埼玉は、２連覇王者のＢＬ東京に４６―０で勝利。アウェーの前半から３３―０とリードする圧巻の試合運びで、復活を予感させた。先制は埼玉。前半７分、ＳＯ山沢拓也がＰＧを決めて３―０。追加点は同１４分。敵陣左サイド深くのラインアウトモールを押し、坂手がトライエ