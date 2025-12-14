◆Ｊ２昇格プレーオフ▽決勝ＦＣ大阪０―４ｃ宮崎（１４日・Ａｘｉｓバードスタジアム）Ｊ２昇格を懸けた両チームの対決は、宮崎に軍配が上がった。宮崎は初昇格。ＦＣ大阪は最上位となる３位（１、２位は自動昇格）でプレーオフ（ＰＯ）に進んだが、２年連続でＰＯ敗退となった。試合開始直後はサイドバックの両脇を突き、ポケットに進入する形からチャンスをつくった。ラインも上げながら、ロングスローなどセットプレーか