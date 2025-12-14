フジテレビ系「今田＆中山の！なんで結婚したの？」が１３日に放送され、今田耕司、中山秀征がＭＣを務めた。今田と中山は１９９３〜９４年に同局で放送された「殿様のフェロモン」でＭＣを務めていたが、当時は２人がバチバチの関係性であったことと、両者の殺伐とした雰囲気がダダ漏れで多くの視聴者を戦慄させたことが広く知られている。３０年以上を経ての再タッグに番組冒頭、中山は満面の笑み。「これ、テレビをご覧の