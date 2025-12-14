◇第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2025年12月14日阪神競馬場）重賞勝ち馬の不在で混戦ムードだったG1「阪神ジュベナイルF」が14日に阪神競馬場で行われ、単勝4番人気のギャラボーグは2着だった騎乗した川田は「今日は勝った馬が強かったです。背中の感触通り素質のある走りを見せてくれました。来年が楽しみです」とサバサバした表情で語った。レースは2番人気のスターアニスが制しG1初制覇。3着には6番人気のタイセ