アメリカンフットボールの全日本大学選手権決勝「甲子園ボウル」が１４日、甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われ、立命大（関西２位）が３８―１４で関学大（同１位）に快勝し、２年連続１０回目の優勝を果たした。立命大はＱＢ竹田剛（４年）が第１クオーターに先制のＴＤパスを決めると、その後も竹田のＴＤランなどで着実に加点した。守備陣も後半、３本のインターセプトを奪って関学大の反撃を封じ、リーグ戦では３―２４で