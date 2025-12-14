黒川想矢（16）が14日、都内で「黒川想矢1stカレンダー」（ハゴロモ）の発売記念お渡し会を行い、取材に応じた。6日に発売され「好きを詰め込んだカレンダー。日常の風景の中にこのカレンダーを置いてくださったらとてもうれしいです」。自宅ではキッチンの壁に置いていると明かした。ファンだという写真家の川島小鳥氏とフィルムで撮影を行った。泳ぐのが好きで「魚になった気分になれるというか。魚を見てると落ち着くんですよね