ANA Xは、動画配信サービス「penguin」のサービスを、12月26日をもって終了する。「penguin」は、2023年6月にサービスを開始。グループのオンラインツアーやライブコマース動画のほか、企業や自治体コンテンツなどを配信。2024年6月からは地方局のエンタメ動画も配信していた。一部コンテンツは有料で、マイルでの支払いにも対応している。サービス終了日時まで動画の購入は可能であるものの、一部商品は早期に販売を終了する場合