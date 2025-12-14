北朝鮮による拉致被害者、市川修一さんの兄、健一さん夫妻が鹿屋市の中学校で講演し拉致問題を忘れないでと訴えました。鹿屋市の上小原中学校で講演を行ったのは、47年前、日置市の吹上浜で北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄、健一さん夫妻です。全校生徒115人を前に拉致問題への理解を呼びかけました。（市川健一さん）「我が兄弟と引き裂かれた苦しみが30年40年と続いている。被害者全員が祖国の土を踏むまで拉致問題を