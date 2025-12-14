俳優の水上恒司（26）が14日、日本テレビ「THEマントルトーク〜愛を語る灼熱トークSHOW〜」（後2・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）の魅力を語った。大谷を愛する芸能人と観客80人が、今年の大谷を熱く深く語り尽くすバラエティー番組。長崎の強豪・創成館で甲子園を目指していた野球経験者の水上はオープニングで大谷をどう思うかと話を振られ、「凄いなと思います」と大きくうなずいた。「環境がどれだけ上の舞