天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１４日、千葉市中央区で、千葉大学看護学部の創設５０周年を祝う記念式典に出席された。同大看護学部は１９７５年に設置された国立大学で唯一の看護学部で、式典には卒業生や学生ら約４３０人が出席。愛子さまは、あいさつで「今後とも患者さんやご家族の思いを受け止め、人々に寄り添いながら活躍されるとともに、看護や看護学の一層の発展に力を尽くされることを願います」と述べられた。