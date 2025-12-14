上野賢一郎厚労相【ソウル共同】韓国政府は14日、日中韓保健相会合をソウルで13〜14日開催し、3カ国は保健分野の協力を継続的に強化することで一致したと発表した。共同声明も採択した。韓国の鄭銀敬保健福祉相が議長を務め、日本からは上野賢一郎厚労相、中国からは国家衛生健康委員会の国際協力局長が出席した。会合では、人工知能（AI）やデジタル技術を活用した普遍的な医療の公平性拡大や自殺予防対策の強化などを柱に、