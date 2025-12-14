サッカーの皇后杯全日本女子選手権は14日、京都府亀岡市のサンガスタジアムbyKYOCERAで準決勝が行われ、初制覇を目指す広島と2大会ぶり8度目の優勝を狙うINAC神戸のWEリーグ勢が、来年1月1日に国立競技場で行われる決勝に進んだ。広島はC大阪ヤンマーに3―2で競り勝ち、INAC神戸はなでしこリーグの伊賀に3―1で逆転勝ちした。