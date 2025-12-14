電源開発（Jパワー）は14日、青森県東方沖で8日夜に発生した地震に伴い、北海道と本州を結ぶ海底ケーブルで電力を融通し合う「北本連系線」で停止した2本のうち、変圧器に火災が発生した1本（30万キロワット）が復旧したと明らかにした。北本連系線は計3本で、うち1本は復旧のめどが立っていない。北本連系線の1本は地震後すぐに停止。その後損傷も見つかった。もう1本も変圧器で異常が確認されたため、9日未明に止め、その後