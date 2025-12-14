◇卓球WTTファイナルズ香港2025(14日、香港)卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港の男子シングルス決勝カードが決まりました。14日に行われた準決勝には張本智和選手(世界ランキング5位)が登場し、中国の林詩棟選手(同2位)と対戦。第1ゲームと2ゲームを連取しますが、第3ゲームから2ゲームを連続で奪われ、互いに譲らない展開となります。試合はフルゲームの末に張本選手が4-3で決勝に進出しました。準決勝のもう1試合では、