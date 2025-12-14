12月14日、中山競馬場で行われた11R・カペラステークス（G3・3歳上オープン・ダ1200m）は、鮫島克駿騎乗の1番人気、テーオーエルビス（牡3・栗東・高柳大輔）が快勝した。5馬身差の2着に2番人気のヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）、3着に6番人気のエコロアゼル（牡3・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:08.6（稍重）。【阪神JF】スターアニスが2歳女王に…母はエピセアローム重賞初挑戦、初制覇カペラS レース写真