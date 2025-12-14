伊東競輪Ｇ?「開設周年記念椿賞争奪戦」は１４日に最終日を開催。９Ｒのレインボーカップチャレンジファイナルは藤田楓（２２＝岡山）がタイミングよくカマすと、付けた伊藤涼介（２４＝広島）―中田拓也（２９＝広島）の広島勢が抜け出してワンツー。藤田も３着に粘り、ライン３人でＡ級２班行きの切符をつかんだ。番手絶好の展開をモノにした伊藤は「楓君が作戦通り走ってくれたし強かった。自分も余裕を持って車