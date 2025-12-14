【モデルプレス＝2025/12/14】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが12月14日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装姿を公開し、注目を集めている。【写真】27歳テレ朝アナ「上品で華やか」肩出し衣装姿◆安藤萌々アナ、オフショルニットで華やか衣装ショット公開安藤アナは「先週後半の衣装です」とコメントし、美しいデコルテが際立つ淡いイエローのオフショルダーニットに、黒の千鳥格子のフレアスカートを合わせたコー