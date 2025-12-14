◇香港国際競争（2025年12月14日シャティン）香港国際競走が14日、シャティン競馬場で行われ、G1「香港スプリント」（芝1200メートル）には日本馬2頭が参戦。サトノレーヴ（牡6＝堀、父ロードカナロア）は9着、ウインカーネリアン（牡8＝鹿戸、父スクリーンヒーロー）は11着に敗れた。レースは地元香港の雄カーインライジング（セン5＝ヘイズ、父シャムエクスプレス）が制し16連勝でレース連覇を達成した。ウインカーネリ