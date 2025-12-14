きょう午前8時ごろ、山形県鶴岡市の国道112号で、軽乗用車とトラックが正面衝突する事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた20代の男性が意識不明の重体で、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。 警察や消防によりますと、きょう午前8時ごろ、鶴岡市田麦俣の月山第一トンネル付近で、山形市方面に向かって走っていた軽乗用車と、鶴岡市方面に向かって走っていた4トントラックが、正面衝突する