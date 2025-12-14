JリーグのJ3JFL入れ替え戦第2戦が12月14日、静岡県沼津市で行われ、J3最下位のアスルクラロ沼津はJFL(日本フットボールリーグ)2位のレイラック滋賀と対戦し、1-1で引き分けました。2試合合計で3-4となり、沼津はJFLへの降格が決定しました。 【JリーグJ3JFL入れ替え戦第2戦=愛鷹広域公園多目的競技場:】 アスルクラロ沼津(J3 20位)1(1-1,0-0)1レイラック滋賀(JFL2位) 【沼】白輪地敬大 【滋】秋山駿