ラグビーの全国大学選手権は14日、東京・秩父宮ラグビー場などで3回戦4試合が行われ、5連覇を目指す帝京大（関東対抗戦4位）が東洋大（関東リーグ戦2位）に29―14で逆転勝ちし、準々決勝に進んだ。前回準優勝の早大（関東対抗戦3位）は関東学院大（関東リーグ戦3位）に85―7で大勝した。京産大（関西2位）は慶大（関東対抗戦5位）を40―36で、関学大（関西3位）は福岡工大（九州）を53―21で下した。20日の準々決勝からシー