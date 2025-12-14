車いすラグビーの日本選手権は14日、千葉ポートアリーナで行われ、決勝でブリッツがフリーダムを55―49で下し、3大会連続11度目の優勝を果たした。前回大会と同じ顔合わせとなった決勝で、ブリッツは昨夏のパリ・パラリンピックで金メダルに輝いた日本代表の島川、池崎を軸に得点を重ねた。3位決定戦は日本代表のエース橋本が所属する東北ストーマーズがライズ千葉を55―32で退けた。