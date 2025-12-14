将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が12月14日、準公式戦の「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 決勝戦」に西軍代表として出場。東軍の中村太地八段（37）との対局を開始した。【中継】藤井六冠VS中村八段 注目の一戦（生中継中）西軍の4連勝で迎えた第5局は、西軍ファン投票1位の藤井竜王・名人が担当。藤井竜王・名人は、全体で最多の29,904票を獲得する堂々の選出だった。自軍の完全勝利を目指し