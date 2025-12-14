老朽化したスタンド棟の建て替えが完了した岡山県倉敷市のボートレース児島で１４日、記念式典が開かれた。式典では倉敷市の伊東香織市長があいさつ。「いろんな方が訪れやすく、ゆったり過ごしてもらえる場所を作っていきたいと思っていました」とボートレース児島が倉敷の新たな憩いの場となることに期待を込めた。リニューアルされたスタンド棟は一般席、有料指定席、フードコートなどが集約され、来場者が快適に過ごせる