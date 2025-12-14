◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽決勝（甲子園ボウル）立命大３８―１４関学大（１４日・甲子園球場）初の西日本勢同士の対決となった甲子園ボウルは、立命大（関西２位）が関学大（関西１位）を破り、２年連続１０度目の優勝を果たした。立命大は第１クオーター（Ｑ）、ＷＲ仙石大（４年）＝立命館宇治＝が先制タッチダウン（ＴＤ）。キッカー横井晃生（４年）＝桐蔭学園＝がＴＦＰを成功させ、７―０と先行した