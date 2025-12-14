◆第１８回カペラＳ・Ｇ３（１２月１４日、中山・ダート１２００メートル、稍重）ＪＲＡ唯一のダートスプリント重賞は３歳以上の１６頭で争われ、鮫島克駿騎手が騎乗した１番人気のテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）が制した。中団からレースを進め、直線半ばで先頭に立つと最後は後続を引き離した。ダートの１２００メートルは５戦５勝とし、４連勝で重賞初制覇。父のヴォラタイルは産駒のＪＲＡ