ゼロバンク・デザインファクトリー（※）の長島です。フロントエンドエンジニアとして、みんなの銀行アプリのアクセシビリティ向上をリードしています。※ゼロバンク・デザインファクトリーは、ふくおかフィナンシャルグループの一員で、デジタルバンク「みんなの銀行」のバンキングシステムを開発しています。前回（アクセシビリティをテーマにお届けする連載4回目）は、視覚障害のあるお客さまとの対話で得た気づきについてご紹