１１日、黒竜江省友誼県で開かれた「友誼杯」自動車サーキットレース。（ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン12月14日】中国黒竜江省双鴨山市友誼県で11日、「友誼杯」自動車サーキットレースが開催された。省内のほか遼寧省、吉林省、内モンゴル自治区から170人が出場し、正確な運転技術と速度を競う熱戦を繰り広げた。レースは友誼県氷雪文化観光フェスティバルの関連行事として実施された。今後は氷上釣り招待大会、ス