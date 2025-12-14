◇第80回毎日甲子園ボウル立命大38―14関学大（2025年12月14日阪神甲子園球場）史上初の関西決戦となった学生日本一決定戦は立命大が38―14で関学大を下し、2年連続10回目の優勝を果たした。試合開始のキックオフで関学大のゴロキックを、立命大は最前列の選手が捕り敵陣49ヤードから絶好の開始位置を得た。QB竹田のパスなどで着実に進み、WR仙石へ約20ヤードのパスで先制TDを奪った。その後の攻撃シリーズも自陣16ヤー