石川歩投手今季限りでロッテを退団した石川歩投手（37）が、オランダのリーグで現役続行することになった。14日にオースターハウト・ツインズが交流サイト（SNS）で来季加入を発表した。石川歩は2023年10月に右肩手術を受け、昨年は5試合、今季は登板なしに終わった。コーチ就任の打診を固辞し、移籍先を探していた。富山・滑川高から中部大、社会人の東京ガスを経てドラフト1位で2014年に入団。1年目に10勝を挙げて新人王、