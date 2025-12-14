テゲバジャーロ宮崎のFW吉澤柊が14日、J2昇格プレーオフ決勝のFC大阪戦でミラクルシュートを決めた。吉澤は1-0で迎えた前半42分、浮き球を胸トラップし、遠めの位置で迷わず右足を振り抜く。アウトにかかったドライブシュートが右ポストに当たってネットを揺らし、追加点を挙げた。この得点シーンをDAZN公式X(旧ツイッター/@DAZN_JPN)が動画で掲載。「スーペルゴラッソ」「やばすぎる」「とんでもねえシュート」「素晴らしい