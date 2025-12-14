【J1昇格プレーオフ 決勝】(Axis)FC大阪 0-4(前半0-2)宮崎<得点者>[宮]オウンゴール(29分)、吉澤柊(42分)、武颯(63分)、松本ケンチザンガ(70分)<警告>[F]堤奏一郎(40分)、増田隼司(45分)、島田拓海(69分)[宮]安田虎士朗(76分)主審:須谷雄三├宮崎がJ参入5年目で悲願のJ2初昇格! PO決勝でJ3得点王FW不在も…4発ゴールラッシュで堅守FC大阪を撃破└「J1でもあまりない」「やばすぎ」「とんでもねえ」J2昇格を懸けた大一