[12.14 J3・JFL入れ替え戦第2戦 沼津 1-1 滋賀 愛鷹]J3・JFL入れ替え戦は14日に第2戦を行った。アスルクラロ沼津(J3最下位)とレイラック滋賀FC(JFL2位)の対戦は、1-1のドロー。初戦を3-2で勝利した滋賀が2試合合計4-3で制し、滋賀県勢初のJ3昇格を果たした。7日の初戦は滋賀が3-2で勝利した。第2戦で滋賀は引き分け以上で滋賀県初のJリーグ参戦が、沼津は2点差以上での勝利で残留が決まる。2試合合計で引き分けた場合は延長戦