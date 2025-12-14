[12.14 J2昇格PO決勝 FC大阪 0-4 宮崎 Axis]クラブ史に新たな1ページを記したのはテゲバジャーロ宮崎だった。J2昇格プレーオフ決勝が14日にAxisバードスタジアムで行われ、J3リーグ戦4位の宮崎は同3位のFC大阪と対戦。4-0で勝利を収め、Jリーグ参入5年目で初のJ2昇格を果たした。昇格プレーオフは本来、リーグ戦上位チームのホームで実施される。しかし、FC大阪は東大阪市花園ラグビー場での開催が叶わず、準決勝に続いて決勝