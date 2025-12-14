野球解説者であり、元・巨人監督の高橋由伸さんが、来季のリチャード選手へ寄せる期待について語りました。リチャード選手は2017年育成ドラフト3位で沖縄尚学高からソフトバンクに加入。5月にはトレードで巨人に移籍し、77試合の出場でキャリアハイとなる11本塁打を放つなど、新天地で躍動を見せています。チームの主砲である岡本和真選手が、ポスティングシステムを利用しメジャーに挑戦。リチャード選手の長打力にはさらに期待が