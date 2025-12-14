タレント南明奈（36）が、13日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。最近原宿でスカウトされたことを明かした。南はデビューのきっかけについて「小学校6年生の時に。すごい王道で、ラフォーレ原宿の前で」とスカウトを受けたと回想。「お母さんがライブのチケットを買いに行くのについて行っていて。その日ありがたいことに、3社声をかけていただいて。1日に原宿で」と振り返