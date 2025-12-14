静岡県伊東市長選の投票をする有権者＝14日午後、伊東市静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）が学歴を巡る問題で失職したことに伴う市長選は14日、市内24カ所で投票が始まった。即日開票され、深夜に大勢が判明する見通し。田久保氏、元職小野達也氏（62）＝自民推薦、元市議杉本憲也氏（43）＝国民推薦＝ら過去最多の9人が立候補。学歴問題対応の是非や市政の立て直し策を主な争点に、論戦を交わした。当選に必要な「有効投