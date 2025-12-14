吉永小百合（80）が14日、都内で「写真集『吉永小百合』」（世界文化社）刊行記念サイン本お渡し会を開いた。同写真集は、吉永が50歳だった95年に1度、出版されたが、今回は世界文化社創立80周年記念企画として、24年1月に亡くなった写真家の篠山紀信さんが撮影した写真を中心に作っていく趣旨に賛同した吉永が、自ら1年間をかけて写真を選んだ。世界文化社によると、購入したファンに直接、サインした写真集を渡すお渡し会は、第1