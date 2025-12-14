日本馬に再び立ちはだかった香港最強馬にＳＮＳでは衝撃が広がっている。１４日に香港・シャティン競馬場で開催された香港スプリント（芝１２００メートル）は、日本からサトノレーヴとウインカーネリアンのＧ１馬２頭が出走したが、Ｚパートン騎手とコンビを組んだ地元の短距離王者カーインライジング（セン５歳、ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が圧勝。Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド上位に入る反響を見せている。１番