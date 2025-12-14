◇ラグビー全国大学選手3回戦京産大40―36慶大（2025年12月14日花園ラグビー場）3回戦が行われ、京産大は慶大に40―36で勝利し、8強進出を決めた。試合終盤までトライを奪い合う大接戦を制した。前半5分、先発起用されたHO平野龍（4年）が先制トライ。その後は相手にトライを奪われるも、同30分には同じくスタメン起用された佐名木風雅（2年）が相手のディフェンスを押し込み、逆転トライを決めた。同37分には平野が2