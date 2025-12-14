「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）２番人気のスターアニスが、中団から力強く伸びてＧ１初制覇を飾った。前半３Ｆ３３秒７と淀みのない流れをリズム良く追走。鞍上の松山のアクションに応えて力強く末脚を伸ばし、２歳女王の座をつかみ取った。２着は４番人気ギャラボーグ、３着には６番人気のタイセイボーグが入った。勝ち時計は１分３２秒６（良）。殊勲の松山が「すごくうれしいです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです