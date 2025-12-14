俳優の波瑠（34）が14日に自身のインスタグラムを更新。12日に最終回を放送したTBS系ドラマ「フェイクマミー」のクランクアップ写真を公開した。「最終回まで見てくださった皆様ありがとうございました。すこしずつ、絆が成長していくような物語でしたね。」と記し、W主演の川栄李奈（30）、子役の池村碧彩（9）との3ショットを披露した。さらに「大好きなチームとのお別れは寂しいけれど、よく頑張ったと、久しぶりに自分を褒めて