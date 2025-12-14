年末年始に犬と過ごすときに気をつけるべきこと 1.人間の飲食物の誤飲誤食 年末年始には、どのご家庭にも特別なお料理やお菓子が並べられることでしょう。 中には、犬にとって有害な食材が使われているものもあります。また、人間の飲食物のほとんどは、犬にとって高カロリーです。 糖質過多、脂質過多、塩分過多になり、肥満や病気の原因にもなります。“今日だけだから…”と考えて与えてしまうこともあるかと思いま