ヴィッセル神戸は12月14日、ミヒャエル・スキッベ氏が新監督に就任すると発表した。22年から25年にかけてサンフレッチェ広島を率いたスキッベ監督は、２度のルヴァンカップ制覇に導き、22年と24年にはJ１リーグ優秀監督賞にも輝いた。60歳のドイツ人指揮官は、神戸の公式サイトで「この度、ヴィッセル神戸の監督に就任し、大変光栄に、そして嬉しく思っています。再び、日本一のチームを目指しましょう」とコメントしている