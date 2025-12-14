中越通運（新潟市）は、女子サッカーの「アルビレックス新潟レディース」のラッピングを施したトラックを製作、導入しました。 11日に聖籠町のアルビレッジでお披露目された車体は、アルビＬのカラー・オレンジを基調としたベースに中越通運のブランドスローガン「できっこないを、解決しよう。」が大きく書かれ、選手をモチーフにした女性のシルエットが印象的に描かれています。躍動感あ