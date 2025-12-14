カブスからFAとなり去就が注目されるカイル・タッカー(C)Getty ImagesカブスからFAとなっているカイル・タッカーについて、MLBアナリストのブレイク・ハリス記者が現地時間12月13日に自身のXを更新。「もうブルージェイズとドジャースの一騎打ちって感じがする」と投稿した。【写真】大谷翔平とディアスの愛息2人を交えた笑顔の3ショットを見るタッカーは今オフのFA市場において野手では最大の目玉であり、外野手の補強を必要