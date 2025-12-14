◇卓球WTTファイナルズ香港2025(10〜14日、香港)卓球のWTTファイナルズは14日、男子シングルスの準決勝が行われ、張本智和選手(世界ランク5位)が中国の林詩棟選手(同2位)を4-3(12-10、11-4、10-12、10-12、11-6、7-11、11-8)で撃破。悲願の初優勝へあと1つとしました。過去5勝1敗と好相性の相手。それでも6試合中、5試合でフルゲームでしたが、この日も激しいラリーの応酬で互いに譲らず。最終ゲームまでもつれた1時間超えの激闘は