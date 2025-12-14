天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、千葉大学看護学部の創立50年の式典に出席されました。きょう午後、愛子さまは千葉大学看護学部の「創立50周年記念式典」に出席し、あいさつされました。愛子さま「私は、幼少の頃より折に触れて、看護師の的確な判断や対象者の意をくんだ臨機応変な対応に接し、相手の心身に寄り添う姿勢に、看護師のすばらしさを感じてまいりました」日本赤十字社に勤務する愛子さまは、今年5月に能登半島地震