J3・JFL入れ替え戦は第2戦が行われ、JFL（日本フットボールリーグ）2位の滋賀はJ3最下位の沼津と1―1で引き分け、2戦合計4―3で県勢初のJリーグ昇格を決めた。昨季の高知に続く“Jなし県”の昇格で、これでJクラブ経験のある都道府県は43となった。Jクラブ未経験は福井、三重、和歌山、島根の4県。福井は福井ユナイテッド（北信越リーグ1部）、三重はヴィアティン三重、アトレチコ鈴鹿（ともにJFL）、和歌山はアルテリーヴォ和