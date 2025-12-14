【バンコク、ワシントン共同】タイとカンボジアの国境地帯での衝突は14日も続いた。双方が明らかにした。仲介を模索するマレーシアのアンワル首相が13日夜からの攻撃停止を呼びかけていた。12日に両国首脳とそれぞれ電話会談して停止を要求したトランプ米大統領は米紙のインタビューで「戦争をするなら関税を課す」と会談で告げたと明らかにした。タイ軍は約800キロの国境を接する全7県で衝突が継続中だと発表。東北部シーサケ